Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 verbucht am Nachmittag Abschläge

Am Donnerstag notiert der FTSE 100 um 15:42 Uhr via LSE 0,25 Prozent tiefer bei 9 753,04 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,780 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 9 777,10 Punkten, nach 9 777,08 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 9 786,13 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 9 739,56 Zählern.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 0,368 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Monat, am 06.10.2025, den Wert von 9 479,14 Punkten. Der FTSE 100 lag vor drei Monaten, am 06.08.2025, bei 9 164,31 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.11.2024, lag der FTSE 100-Kurs bei 8 166,68 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 stieg der Index bereits um 18,07 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 9 787,63 Punkten. Bei 7 544,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

FTSE 100-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell J Sainsbury (+ 6,34 Prozent auf 3,59 GBP), RS Group (+ 6,14 Prozent auf 5,86 GBP), IMI (+ 4,65 Prozent auf 25,14 GBP), Antofagasta (+ 4,03 Prozent auf 27,60 GBP) und AstraZeneca (+ 3,45 Prozent auf 128,80 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Smith Nephew (-12,09 Prozent auf 12,25 GBP), Hikma Pharmaceuticals (-10,78 Prozent auf 15,80 GBP), Metlen Energy Metals (-6,22 Prozent auf 42,84 EUR), Diageo (-6,15 Prozent auf 16,87 GBP) und Howden Joinery Group (-5,22 Prozent auf 8,26 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 86 407 247 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 220,400 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,37 zu Buche schlagen. Die Legal General-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,02 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

