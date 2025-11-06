Hikma Pharmaceuticals PLCShs Aktie
WKN: A0HG69 / ISIN: GB00B0LCW083
|FTSE 100-Kursentwicklung
|
06.11.2025 15:59:08
Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 verbucht am Nachmittag Abschläge
Am Donnerstag notiert der FTSE 100 um 15:42 Uhr via LSE 0,25 Prozent tiefer bei 9 753,04 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,780 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 9 777,10 Punkten, nach 9 777,08 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 9 786,13 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 9 739,56 Zählern.
FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 0,368 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Monat, am 06.10.2025, den Wert von 9 479,14 Punkten. Der FTSE 100 lag vor drei Monaten, am 06.08.2025, bei 9 164,31 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.11.2024, lag der FTSE 100-Kurs bei 8 166,68 Punkten.
Seit Jahresanfang 2025 stieg der Index bereits um 18,07 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 9 787,63 Punkten. Bei 7 544,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
FTSE 100-Top-Flop-Aktien
Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell J Sainsbury (+ 6,34 Prozent auf 3,59 GBP), RS Group (+ 6,14 Prozent auf 5,86 GBP), IMI (+ 4,65 Prozent auf 25,14 GBP), Antofagasta (+ 4,03 Prozent auf 27,60 GBP) und AstraZeneca (+ 3,45 Prozent auf 128,80 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Smith Nephew (-12,09 Prozent auf 12,25 GBP), Hikma Pharmaceuticals (-10,78 Prozent auf 15,80 GBP), Metlen Energy Metals (-6,22 Prozent auf 42,84 EUR), Diageo (-6,15 Prozent auf 16,87 GBP) und Howden Joinery Group (-5,22 Prozent auf 8,26 GBP).
Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 86 407 247 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 220,400 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.
Dieses KGV weisen die FTSE 100-Titel auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,37 zu Buche schlagen. Die Legal General-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,02 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Hikma Pharmaceuticals PLCShsmehr Nachrichten
|
07.11.25
|Verluste in London: FTSE 100 fällt letztendlich (finanzen.at)
|
07.11.25
|Börse London in Rot: FTSE 100 am Freitagnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
07.11.25
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 notiert am Freitagmittag im Minus (finanzen.at)
|
07.11.25
|Handel in London: FTSE 100 zum Handelsstart mit Abgaben (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 verliert schlussendlich (finanzen.at)
|
06.11.25
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
06.11.25
|Anleger in London halten sich zurück: So performt der FTSE 100 am Mittag (finanzen.at)
|
06.11.25
|Handel in London: FTSE 100 zum Start des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu Hikma Pharmaceuticals PLCShsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Antofagasta plc
|30,89
|0,46%
|AstraZeneca PLC
|146,55
|1,52%
|Diageo plc
|19,15
|1,32%
|Hikma Pharmaceuticals PLCShs
|17,30
|-11,28%
|Howden Joinery Group PLC
|9,00
|-0,55%
|IMI PLC
|27,20
|-2,86%
|J. Sainsbury plc
|3,84
|-2,54%
|Legal & General plc
|2,76
|3,76%
|Lloyds Banking Group
|1,05
|1,46%
|Metlen Energy & Metals PLC Registered Shs
|40,74
|-8,65%
|RS Group PLC Registered Shs
|6,54
|2,59%
|Smith & Nephew plc
|13,94
|-10,07%
|Smiths PLC
|28,10
|-1,40%
|WPP 2012 PLC
|3,08
|0,65%
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|9 682,57
|-0,55%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.