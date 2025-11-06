Hikma Pharmaceuticals PLCShs Aktie

WKN: A0HG69 / ISIN: GB00B0LCW083

FTSE 100-Kursentwicklung 06.11.2025 15:59:08

Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 verbucht am Nachmittag Abschläge

Das macht der FTSE 100 am Donnerstag.

Am Donnerstag notiert der FTSE 100 um 15:42 Uhr via LSE 0,25 Prozent tiefer bei 9 753,04 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,780 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 9 777,10 Punkten, nach 9 777,08 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 9 786,13 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 9 739,56 Zählern.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 0,368 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Monat, am 06.10.2025, den Wert von 9 479,14 Punkten. Der FTSE 100 lag vor drei Monaten, am 06.08.2025, bei 9 164,31 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.11.2024, lag der FTSE 100-Kurs bei 8 166,68 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 stieg der Index bereits um 18,07 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 9 787,63 Punkten. Bei 7 544,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

FTSE 100-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell J Sainsbury (+ 6,34 Prozent auf 3,59 GBP), RS Group (+ 6,14 Prozent auf 5,86 GBP), IMI (+ 4,65 Prozent auf 25,14 GBP), Antofagasta (+ 4,03 Prozent auf 27,60 GBP) und AstraZeneca (+ 3,45 Prozent auf 128,80 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Smith Nephew (-12,09 Prozent auf 12,25 GBP), Hikma Pharmaceuticals (-10,78 Prozent auf 15,80 GBP), Metlen Energy Metals (-6,22 Prozent auf 42,84 EUR), Diageo (-6,15 Prozent auf 16,87 GBP) und Howden Joinery Group (-5,22 Prozent auf 8,26 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 86 407 247 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 220,400 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,37 zu Buche schlagen. Die Legal General-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,02 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Alle FTSE 100-Werte im Überblick
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Hikma Pharmaceuticals PLCShsmehr Nachrichten

Analysen zu Hikma Pharmaceuticals PLCShsmehr Analysen

Aktien in diesem Artikel

Antofagasta plc 30,89 0,46% Antofagasta plc
AstraZeneca PLC 146,55 1,52% AstraZeneca PLC
Diageo plc 19,15 1,32% Diageo plc
Hikma Pharmaceuticals PLCShs 17,30 -11,28% Hikma Pharmaceuticals PLCShs
Howden Joinery Group PLC 9,00 -0,55% Howden Joinery Group PLC
IMI PLC 27,20 -2,86% IMI PLC
J. Sainsbury plc 3,84 -2,54% J. Sainsbury plc
Legal & General plc 2,76 3,76% Legal & General plc
Lloyds Banking Group 1,05 1,46% Lloyds Banking Group
Metlen Energy & Metals PLC Registered Shs 40,74 -8,65% Metlen Energy & Metals PLC Registered Shs
RS Group PLC Registered Shs 6,54 2,59% RS Group PLC Registered Shs
Smith & Nephew plc 13,94 -10,07% Smith & Nephew plc
Smiths PLC 28,10 -1,40% Smiths PLC
WPP 2012 PLC 3,08 0,65% WPP 2012 PLC

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 9 682,57 -0,55%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

