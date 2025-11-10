FTSE 100-Papier J Sainsbury-Aktie: So viel Gewinn hätte ein J Sainsbury-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in J Sainsbury gewesen.

Das J Sainsbury-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 2,13 GBP. Bei einem J Sainsbury-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4 699,248 J Sainsbury-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 3,49 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 16 409,77 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 64,10 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von J Sainsbury belief sich zuletzt auf 7,86 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at