FTSE 100-Papier J Sainsbury-Aktie: So viel Gewinn hätte eine J Sainsbury-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen J Sainsbury-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde die J Sainsbury-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 2,12 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 47,146 J Sainsbury-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 3,22 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 151,81 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +51,81 Prozent.

J Sainsbury wurde am Markt mit 7,25 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at