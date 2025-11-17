J. Sainsbury Aktie
FTSE 100-Papier J Sainsbury-Aktie: So viel Gewinn hätte eine J Sainsbury-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde die J Sainsbury-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 2,12 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 47,146 J Sainsbury-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 3,22 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 151,81 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +51,81 Prozent.
J Sainsbury wurde am Markt mit 7,25 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
