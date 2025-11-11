Tesco Aktie

Tesco für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QQMK / ISIN: GB00BLGZ9862

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Index-Performance im Fokus 11.11.2025 15:59:09

FTSE 100-Handel aktuell: So bewegt sich der FTSE 100 aktuell

FTSE 100-Handel aktuell: So bewegt sich der FTSE 100 aktuell

So bewegt sich der FTSE 100 am Dienstagnachmittag.

Am Dienstag geht es im FTSE 100 um 15:42 Uhr via LSE um 0,93 Prozent auf 9 878,30 Punkte aufwärts. Damit sind die enthaltenen Werte 2,780 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,001 Prozent auf 9 787,20 Punkte an der Kurstafel, nach 9 787,15 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 9 897,61 Punkte, das Tagestief hingegen 9 787,20 Zähler.

So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 9 427,47 Punkte. Der FTSE 100 stand vor drei Monaten, am 11.08.2025, bei 9 129,71 Punkten. Der FTSE 100 wies vor einem Jahr, am 11.11.2024, einen Wert von 8 125,19 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 19,59 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 9 897,61 Punkte. Bei 7 544,83 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Vodafone Group (+ 6,97 Prozent auf 0,95 GBP), WPP 2012 (+ 4,50 Prozent auf 3,00 GBP), Haleon (+ 3,08) Prozent auf 3,74 GBP), Barratt Developments (+ 2,57 Prozent auf 3,99 GBP) und BAT (+ 2,35 Prozent auf 42,62 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen 3i (-3,37 Prozent auf 41,57 GBP), Marks Spencer (-3,13 Prozent auf 3,78 GBP), Tesco (-2,75 Prozent auf 4,63 GBP), Auto Trader Group (-2,74 Prozent auf 7,30 GBP) und J Sainsbury (-2,34 Prozent auf 3,43 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 81 536 010 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 227,178 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Fokus

Im FTSE 100 weist die WPP 2012-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Legal General-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,94 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Zu allen Marktberichten
Alle FTSE 100-Werte im Überblick

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Tesco PLCmehr Nachrichten

Analysen zu Tesco PLCmehr Analysen

12.06.25 Tesco Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

3i plc 47,20 -1,26% 3i plc
AstraZeneca PLC 152,80 -0,23% AstraZeneca PLC
Auto Trader Group PLC 8,00 -1,84% Auto Trader Group PLC
Barratt Developments PLC 4,48 -1,71% Barratt Developments PLC
BAT PLC (British American Tobacco) 48,40 0,41% BAT PLC (British American Tobacco)
Haleon PLC 4,25 1,55% Haleon PLC
J. Sainsbury plc 3,82 -0,52% J. Sainsbury plc
Legal & General plc 2,71 -2,87% Legal & General plc
Lloyds Banking Group 1,09 1,40% Lloyds Banking Group
Marks & Spencer plc 4,16 -0,48% Marks & Spencer plc
Smiths PLC 28,44 -0,56% Smiths PLC
Tesco PLC 5,20 0,00% Tesco PLC
Vodafone Group PLC 1,09 -0,59% Vodafone Group PLC
WPP 2012 PLC 3,36 -1,18% WPP 2012 PLC

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 9 891,23 -0,08%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.25 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ende des US-Shutdowns in Sicht: ATX mit Rückenwind -- DAX erneut mit Gewinnen -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich höher
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich ebenfalls mit Aufschlägen. In Fernost ging es mehrheitlich leicht aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen