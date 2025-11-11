Tesco Aktie
FTSE 100-Handel aktuell: So bewegt sich der FTSE 100 aktuell
Am Dienstag geht es im FTSE 100 um 15:42 Uhr via LSE um 0,93 Prozent auf 9 878,30 Punkte aufwärts. Damit sind die enthaltenen Werte 2,780 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,001 Prozent auf 9 787,20 Punkte an der Kurstafel, nach 9 787,15 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 9 897,61 Punkte, das Tagestief hingegen 9 787,20 Zähler.
So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 9 427,47 Punkte. Der FTSE 100 stand vor drei Monaten, am 11.08.2025, bei 9 129,71 Punkten. Der FTSE 100 wies vor einem Jahr, am 11.11.2024, einen Wert von 8 125,19 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 19,59 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 9 897,61 Punkte. Bei 7 544,83 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100
Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Vodafone Group (+ 6,97 Prozent auf 0,95 GBP), WPP 2012 (+ 4,50 Prozent auf 3,00 GBP), Haleon (+ 3,08) Prozent auf 3,74 GBP), Barratt Developments (+ 2,57 Prozent auf 3,99 GBP) und BAT (+ 2,35 Prozent auf 42,62 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen 3i (-3,37 Prozent auf 41,57 GBP), Marks Spencer (-3,13 Prozent auf 3,78 GBP), Tesco (-2,75 Prozent auf 4,63 GBP), Auto Trader Group (-2,74 Prozent auf 7,30 GBP) und J Sainsbury (-2,34 Prozent auf 3,43 GBP).
Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 81 536 010 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 227,178 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Fokus
Im FTSE 100 weist die WPP 2012-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Legal General-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,94 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
