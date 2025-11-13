Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 fällt am Mittag zurück

Am Donnerstag fällt der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE um 0,47 Prozent auf 9 864,91 Punkte zurück. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,825 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 9 911,44 Punkte an der Kurstafel, nach 9 911,42 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 9 913,23 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 9 864,86 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 1,88 Prozent. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 13.10.2025, einen Stand von 9 442,87 Punkten. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 13.08.2025, bei 9 165,23 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.11.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8 030,33 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 19,43 Prozent nach oben. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 9 930,09 Punkten. Bei 7 544,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell ConvaTec (+ 5,83 Prozent auf 2,50 GBP), Fresnillo (+ 4,82 Prozent auf 24,57 GBP), Metlen Energy Metals (+ 4,51 Prozent auf 44,52 EUR), Burberry (+ 4,47 Prozent auf 13,10 GBP) und Spirax-Sarco Engineering (+ 3,25 Prozent auf 73,15 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil 3i (-14,77 Prozent auf 34,68 GBP), Aviva (-4,61 Prozent auf 6,61 GBP), WPP 2012 (-4,14 Prozent auf 2,86 GBP), J Sainsbury (-3,80 Prozent auf 3,28 GBP) und Vodafone Group (-2,49 Prozent auf 0,93 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 14 821 792 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von AstraZeneca mit 236,233 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der FTSE 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist 2025 laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,86 erwartet. Mit 8,95 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Legal General-Aktie an.

Redaktion finanzen.at