WKN DE: A0MVZE / ISIN: GB00B2QPKJ12

Minuszeichen in London: FTSE 100 am Mittag schwächer

Anleger in London treten am Mittag den Rückzug an.

Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 12:10 Uhr um 1,12 Prozent tiefer bei 9 566,73 Punkten. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,769 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 9 675,44 Punkte an der Kurstafel, nach 9 675,43 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 9 560,19 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 9 675,64 Einheiten.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 9 354,57 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.08.2025, wurde der FTSE 100 auf 9 157,74 Punkte taxiert. Der FTSE 100 lag noch vor einem Jahr, am 18.11.2024, bei 8 109,32 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 15,82 Prozent nach oben. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 9 930,09 Punkten. Bei 7 544,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Intermediate Capital Group (+ 6,93 Prozent auf 20,20 GBP), Imperial Brands (+ 2,84 Prozent auf 32,43 GBP), Rightmove (+ 0,84 Prozent auf 5,55 GBP), BAE Systems (+ 0,64 Prozent auf 18,17 GBP) und J Sainsbury (+ 0,52 Prozent auf 3,20 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen ConvaTec (-3,51 Prozent auf 2,31 GBP), Standard Chartered (-3,44 Prozent auf 15,43 GBP), HSBC (-3,33 Prozent auf 10,57 GBP), Barclays (-3,18 Prozent auf 3,98 GBP) und Fresnillo (-2,99 Prozent auf 22,68 GBP).

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 28 431 376 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 macht die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 238,118 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der FTSE 100-Mitglieder

Die 3i-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Unter den Aktien im Index weist die Legal General-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,19 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

