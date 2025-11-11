AstraZeneca Aktie

Dienstagshandel in London: FTSE 100 zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels fester

Der FTSE 100 entwickelte sich letztendlich positiv.

Zum Handelsschluss kletterte der FTSE 100 im LSE-Handel um 1,15 Prozent auf 9 899,60 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,780 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,001 Prozent auf 9 787,20 Punkte an der Kurstafel, nach 9 787,15 Punkten am Vortag.

Bei 9 787,20 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 9 912,85 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wurde der FTSE 100 mit 9 427,47 Punkten berechnet. Der FTSE 100 lag vor drei Monaten, am 11.08.2025, bei 9 129,71 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2024, wies der FTSE 100 einen Wert von 8 125,19 Punkten auf.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 19,85 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 9 912,85 Punkten. Bei 7 544,83 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Vodafone Group (+ 8,32 Prozent auf 0,96 GBP), WPP 2012 (+ 5,61 Prozent auf 3,03 GBP), Haleon (+ 3,17 Prozent auf 3,75 GBP), Barratt Developments (+ 3,09 Prozent auf 4,01 GBP) und GSK (+ 2,96 Prozent auf 18,25 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Marks Spencer (-4,56 Prozent auf 3,72 GBP), Tesco (-2,88 Prozent auf 4,62 GBP), Auto Trader Group (-2,88 Prozent auf 7,29 GBP), 3i (-2,12 Prozent auf 42,11 GBP) und J Sainsbury (-1,99 Prozent auf 3,44 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 138 065 290 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die AstraZeneca-Aktie mit 227,178 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist 2025 laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,67 zu Buche schlagen. Mit 8,94 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

