24.11.2025 10:04:16
FTSE 100-Papier J Sainsbury-Aktie: So viel hätte eine Investition in J Sainsbury von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der J Sainsbury-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die J Sainsbury-Aktie bei 2,50 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 399,680 J Sainsbury-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 3,23 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 289,37 GBP wert. Damit wäre die Investition 28,94 Prozent mehr wert.
J Sainsbury war somit zuletzt am Markt 7,26 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Analysen zu J. Sainsbury plcmehr Analysen
