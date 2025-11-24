J. Sainsbury Aktie

WKN: A0B6G0 / ISIN: GB00B019KW72

Lukrativer J Sainsbury-Einstieg? 24.11.2025 10:04:16

FTSE 100-Papier J Sainsbury-Aktie: So viel hätte eine Investition in J Sainsbury von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in J Sainsbury-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der J Sainsbury-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die J Sainsbury-Aktie bei 2,50 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 399,680 J Sainsbury-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 3,23 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 289,37 GBP wert. Damit wäre die Investition 28,94 Prozent mehr wert.

J Sainsbury war somit zuletzt am Markt 7,26 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX höher -- Asiens Börsen am Montag letztlich fester -- Feiertag in Japan
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchen Zuschläge im frühen Handel. In Fernost waren zum Wochenbeginn Gewinne zu erkennen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

