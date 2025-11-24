FTSE 100-Papier J Sainsbury-Aktie: So viel hätte eine Investition in J Sainsbury von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in J Sainsbury-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der J Sainsbury-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die J Sainsbury-Aktie bei 2,50 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 399,680 J Sainsbury-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 3,23 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 289,37 GBP wert. Damit wäre die Investition 28,94 Prozent mehr wert.

J Sainsbury war somit zuletzt am Markt 7,26 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at