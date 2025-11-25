Kingfisher Aktie

WKN: 812861 / ISIN: GB0033195214

Langfristige Investition 25.11.2025 10:03:41

FTSE 100-Papier Kingfisher-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kingfisher von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Kingfisher-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde das Kingfisher-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 2,72 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Kingfisher-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3 681,451 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 2,92 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 10 764,56 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +7,65 Prozent.

Zuletzt verbuchte Kingfisher einen Börsenwert von 5,00 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Kingfisher plc 3,51 6,75% Kingfisher plc

