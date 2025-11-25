Kingfisher Aktie
WKN: 812861 / ISIN: GB0033195214
|Langfristige Investition
|
25.11.2025 10:03:41
FTSE 100-Papier Kingfisher-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kingfisher von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurde das Kingfisher-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 2,72 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Kingfisher-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3 681,451 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 2,92 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 10 764,56 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +7,65 Prozent.
Zuletzt verbuchte Kingfisher einen Börsenwert von 5,00 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kingfisher plcmehr Nachrichten
Analysen zu Kingfisher plcmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Kingfisher plc
|3,51
|6,75%