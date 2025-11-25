Associated British Foods Aktie
WKN: 920876 / ISIN: GB0006731235
|Kursentwicklung
|
25.11.2025 12:27:00
Dienstagshandel in London: FTSE 100 notiert am Dienstagmittag im Plus
Um 12:09 Uhr steht im LSE-Handel ein Plus von 0,18 Prozent auf 9 552,51 Punkte an der FTSE 100-Kurstafel. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,731 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,000 Prozent auf 9 534,89 Punkte an der Kurstafel, nach 9 534,91 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 9 521,45 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 9 562,08 Punkten verzeichnete.
FTSE 100-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, mit 9 645,62 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der LSE feiertagsbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, den Stand von 9 321,40 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2024, lag der FTSE 100 bei 8 291,68 Punkten.
Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 15,65 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 9 930,09 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 544,83 Punkte.
Tops und Flops aktuell
Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Kingfisher (+ 4,82 Prozent auf 3,07 GBP), Airtel Africa (+ 4,33 Prozent auf 3,08 GBP), Metlen Energy Metals (+ 3,45 Prozent auf 43,74 EUR), Antofagasta (+ 2,62 Prozent auf 26,62 GBP) und Vodafone Group (+ 1,99 Prozent auf 0,92 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Beazley (-10,00 Prozent auf 7,74 GBP), Intertek (-4,52 Prozent auf 46,50 GBP), Compass Group (-2,46 Prozent auf 23,89 GBP), easyJet (-2,46 Prozent auf 4,69 GBP) und Ocado Group (-2,00 Prozent auf 1,72 GBP).
Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 25 581 386 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 macht die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 243,962 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Blick
In diesem Jahr hat die 3i-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die Legal General-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,13 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu 3i plcmehr Nachrichten
|
12:27
|Dienstagshandel in London: FTSE 100 notiert am Dienstagmittag im Plus (finanzen.at)
|
10:03
|FTSE 100-Papier 3i-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in 3i von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
09:29
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 verbucht zum Handelsstart Zuschläge (finanzen.at)
|
24.11.25
|Verluste in London: FTSE 100 schwächelt letztendlich (finanzen.at)
|
24.11.25
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
24.11.25
|FTSE 100 aktuell: So bewegt sich der FTSE 100 aktuell (finanzen.at)
|
24.11.25
|Zuversicht in London: FTSE 100 zum Start des Montagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
20.11.25
|Donnerstagshandel in London: FTSE 100 letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)