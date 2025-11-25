Associated British Foods Aktie

Associated British Foods für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 920876 / ISIN: GB0006731235

Kursentwicklung 25.11.2025 12:27:00

Dienstagshandel in London: FTSE 100 notiert am Dienstagmittag im Plus

Dienstagshandel in London: FTSE 100 notiert am Dienstagmittag im Plus

Der FTSE 100 kommt derzeit nicht vom Fleck.

Um 12:09 Uhr steht im LSE-Handel ein Plus von 0,18 Prozent auf 9 552,51 Punkte an der FTSE 100-Kurstafel. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,731 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,000 Prozent auf 9 534,89 Punkte an der Kurstafel, nach 9 534,91 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 9 521,45 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 9 562,08 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, mit 9 645,62 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der LSE feiertagsbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, den Stand von 9 321,40 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2024, lag der FTSE 100 bei 8 291,68 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 15,65 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 9 930,09 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 544,83 Punkte.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Kingfisher (+ 4,82 Prozent auf 3,07 GBP), Airtel Africa (+ 4,33 Prozent auf 3,08 GBP), Metlen Energy Metals (+ 3,45 Prozent auf 43,74 EUR), Antofagasta (+ 2,62 Prozent auf 26,62 GBP) und Vodafone Group (+ 1,99 Prozent auf 0,92 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Beazley (-10,00 Prozent auf 7,74 GBP), Intertek (-4,52 Prozent auf 46,50 GBP), Compass Group (-2,46 Prozent auf 23,89 GBP), easyJet (-2,46 Prozent auf 4,69 GBP) und Ocado Group (-2,00 Prozent auf 1,72 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 25 581 386 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 macht die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 243,962 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr hat die 3i-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die Legal General-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,13 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

