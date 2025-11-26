Pluszeichen in London: FTSE 100 letztendlich fester

Für den FTSE 100 ging es am Mittwochabend aufwärts.

Schlussendlich tendierte der FTSE 100 im LSE-Handel 0,85 Prozent höher bei 9 691,58 Punkten. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,732 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 9 609,56 Punkte an der Kurstafel, nach 9 609,53 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 9 704,25 Punkte, das Tagestief hingegen 9 593,26 Zähler.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche kletterte der FTSE 100 bereits um 1,59 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bei 9 645,62 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.08.2025, lag der FTSE 100 noch bei 9 265,80 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.11.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 258,61 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 17,33 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 9 930,09 Punkte. Bei 7 544,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell StJamess Place (+ 5,30 Prozent auf 13,61 GBP), Fresnillo (+ 5,17 Prozent auf 26,04 GBP), Marks Spencer (+ 4,49 Prozent auf 3,44 GBP), JD Sports Fashion (+ 3,93 Prozent auf 0,77 GBP) und Ocado Group (+ 3,65 Prozent auf 1,82 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Hikma Pharmaceuticals (-2,50 Prozent auf 15,60 GBP), Kingfisher (-2,16 Prozent auf 3,03 GBP), Sage (-2,07 Prozent auf 10,65 GBP), Compass Group (-1,54 Prozent auf 23,71 GBP) und Experian (-1,28 Prozent auf 33,13 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 160 623 659 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 245,750 Mrd. Euro.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick

Im FTSE 100 weist die 3i-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Legal General-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,05 Prozent, die höchste im Index.

