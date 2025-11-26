Sage Aktie
WKN DE: A1WYYZ / ISIN: GB00B8C3BL03
|FTSE 100-Performance im Blick
|
26.11.2025 17:58:59
Pluszeichen in London: FTSE 100 letztendlich fester
Schlussendlich tendierte der FTSE 100 im LSE-Handel 0,85 Prozent höher bei 9 691,58 Punkten. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,732 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 9 609,56 Punkte an der Kurstafel, nach 9 609,53 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 9 704,25 Punkte, das Tagestief hingegen 9 593,26 Zähler.
FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche kletterte der FTSE 100 bereits um 1,59 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bei 9 645,62 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.08.2025, lag der FTSE 100 noch bei 9 265,80 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.11.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 258,61 Punkten.
Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 17,33 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 9 930,09 Punkte. Bei 7 544,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Gewinner und Verlierer im FTSE 100
Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell StJamess Place (+ 5,30 Prozent auf 13,61 GBP), Fresnillo (+ 5,17 Prozent auf 26,04 GBP), Marks Spencer (+ 4,49 Prozent auf 3,44 GBP), JD Sports Fashion (+ 3,93 Prozent auf 0,77 GBP) und Ocado Group (+ 3,65 Prozent auf 1,82 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Hikma Pharmaceuticals (-2,50 Prozent auf 15,60 GBP), Kingfisher (-2,16 Prozent auf 3,03 GBP), Sage (-2,07 Prozent auf 10,65 GBP), Compass Group (-1,54 Prozent auf 23,71 GBP) und Experian (-1,28 Prozent auf 33,13 GBP).
Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 160 623 659 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 245,750 Mrd. Euro.
FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick
Im FTSE 100 weist die 3i-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Legal General-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,05 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Fresnillo PLCmehr Nachrichten
|
15:59
|Impulsarmer Handel in London: FTSE 100 pendelt am Donnerstagnachmittag um Nulllinie (finanzen.at)
|
09:29
|Donnerstagshandel in London: FTSE 100 fällt zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
26.11.25
|Pluszeichen in London: FTSE 100 letztendlich fester (finanzen.at)
|
26.11.25
|Börse London in Grün: FTSE 100 freundlich (finanzen.at)
|
26.11.25
|Freundlicher Handel: FTSE 100 bewegt sich am Mittwochmittag im Plus (finanzen.at)
|
26.11.25
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
25.11.25
|FTSE 100-Titel Fresnillo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fresnillo-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
24.11.25
|Verluste in London: FTSE 100 schwächelt letztendlich (finanzen.at)