Gute Stimmung in London: FTSE 100 verbucht zum Handelsstart Zuschläge
Der FTSE 100 gewinnt im LSE-Handel um 09:11 Uhr 0,12 Prozent auf 9 546,43 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,731 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent schwächer bei 9 534,89 Punkten in den Dienstagshandel, nach 9 534,91 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 9 555,05 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 9 534,89 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, den Stand von 9 645,62 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 9 321,40 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 25.11.2024, wies der FTSE 100 einen Stand von 8 291,68 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 15,57 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 9 930,09 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 544,83 Zählern registriert.
Die Tops und Flops im FTSE 100
Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell Kingfisher (+ 5,68 Prozent auf 3,09 GBP), NatWest Group (+ 2,74 Prozent auf 5,99 GBP), Barclays (+ 2,65 Prozent auf 4,11 GBP), Lloyds Banking Group (+ 2,47 Prozent auf 0,90 GBP) und Antofagasta (+ 1,46 Prozent auf 26,32 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Beazley (-10,47 Prozent auf 7,70 GBP), Intertek (-3,21 Prozent auf 47,14 GBP), Auto Trader Group (-2,24 Prozent auf 6,38 GBP), Hiscox (-1,74 Prozent auf 12,98 GBP) und Flutter Entertainment (-1,64 Prozent auf 144,30 GBP).
Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 7 503 150 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 243,962 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Blick
Die 3i-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Die Legal General-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,13 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
