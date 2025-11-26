Börse London in Grün: FTSE 100 freundlich

Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 15:40 Uhr um 0,81 Prozent fester bei 9 687,65 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,732 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 9 609,56 Punkten, nach 9 609,53 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 9 593,26 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 9 690,15 Einheiten.

So bewegt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 1,55 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9 645,62 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.08.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 9 265,80 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.11.2024, stand der FTSE 100 bei 8 258,61 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 17,28 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 9 930,09 Punkten. 7 544,83 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Marks Spencer (+ 4,13 Prozent auf 3,43 GBP), Fresnillo (+ 4,12 Prozent auf 25,78 GBP), Lloyds Banking Group (+ 3,86 Prozent auf 0,94 GBP), JD Sports Fashion (+ 3,66 Prozent auf 0,77 GBP) und StJamess Place (+ 3,64 Prozent auf 13,40 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Hikma Pharmaceuticals (-2,13 Prozent auf 15,66 GBP), Experian (-1,73 Prozent auf 32,98 GBP), Kingfisher (-1,36 Prozent auf 3,06 GBP), Sage (-1,29 Prozent auf 10,73 GBP) und ConvaTec (-1,18 Prozent auf 2,35 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 86 414 826 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 245,750 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Aktien

Im FTSE 100 präsentiert die 3i-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Legal General-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,05 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at