ConvaTec Aktie
WKN DE: A2AUD3 / ISIN: GB00BD3VFW73
|Kursentwicklung
|
26.11.2025 15:59:23
Börse London in Grün: FTSE 100 freundlich
Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 15:40 Uhr um 0,81 Prozent fester bei 9 687,65 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,732 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 9 609,56 Punkten, nach 9 609,53 Punkten am Vortag.
Der FTSE 100 verzeichnete bei 9 593,26 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 9 690,15 Einheiten.
So bewegt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 1,55 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9 645,62 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.08.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 9 265,80 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.11.2024, stand der FTSE 100 bei 8 258,61 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 17,28 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 9 930,09 Punkten. 7 544,83 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops aktuell
Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Marks Spencer (+ 4,13 Prozent auf 3,43 GBP), Fresnillo (+ 4,12 Prozent auf 25,78 GBP), Lloyds Banking Group (+ 3,86 Prozent auf 0,94 GBP), JD Sports Fashion (+ 3,66 Prozent auf 0,77 GBP) und StJamess Place (+ 3,64 Prozent auf 13,40 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Hikma Pharmaceuticals (-2,13 Prozent auf 15,66 GBP), Experian (-1,73 Prozent auf 32,98 GBP), Kingfisher (-1,36 Prozent auf 3,06 GBP), Sage (-1,29 Prozent auf 10,73 GBP) und ConvaTec (-1,18 Prozent auf 2,35 GBP).
Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 86 414 826 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 245,750 Mrd. Euro.
Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Aktien
Im FTSE 100 präsentiert die 3i-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Legal General-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,05 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu ConvaTec PLCmehr Nachrichten
|
06:00
|Convatec revives itself after post-private equity slump (Financial Times)
|
26.11.25
|Börse London in Grün: FTSE 100 freundlich (finanzen.at)
|
24.11.25
|FTSE 100-Titel ConvaTec-Aktie: Hätte sich eine Investition in ConvaTec von vor einem Jahr gerechnet? (finanzen.at)
|
19.11.25
|Börse London: FTSE 100 legt zum Start des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
18.11.25
|Minuszeichen in London: FTSE 100 verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
|
18.11.25
|Schwacher Handel: FTSE 100 verliert am Nachmittag (finanzen.at)
|
18.11.25
|Minuszeichen in London: FTSE 100 am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
17.11.25
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 schwächelt am Montagnachmittag (finanzen.at)
Analysen zu ConvaTec PLCmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|3i plc
|36,20
|0,00%
|Associated British Foods plc
|24,00
|0,00%
|AstraZeneca PLC
|160,35
|-0,09%
|ConvaTec PLC
|2,62
|0,00%
|Experian PLC
|37,60
|-0,53%
|Fresnillo PLC
|29,38
|-1,54%
|Hikma Pharmaceuticals PLCShs
|17,30
|0,00%
|JD Sports Fashion PLC Registered Shs
|0,86
|-1,72%
|Kingfisher plc
|3,44
|0,00%
|Legal & General plc
|2,73
|-2,15%
|Lloyds Banking Group
|1,08
|-0,46%
|Marks & Spencer plc
|3,86
|0,36%
|Sage PLC
|11,88
|0,13%
|St.James's Place PLC
|15,17
|-0,13%
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|9 685,16
|-0,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWegen "Thanksgiving" heute keine US-Impulse: ATX startet tiefer - DAX zum Auftakt wenig verändert -- Asiens Börsen höher
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag schwächer. Am deutschen Aktienmarkt zeigt sich unterdessen nur wenig Bewegung. In Fernost dominieren die Käufer das Bild.