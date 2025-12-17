FTSE 100-Papier Land Securities Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Land Securities Group-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Land Securities Group-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 11,86 GBP. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 GBP in die Land Securities Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 8,432 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 49,49 GBP, da sich der Wert eines Land Securities Group-Papiers am 16.12.2025 auf 5,87 GBP belief. Mit einer Performance von -50,51 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Land Securities Group eine Börsenbewertung in Höhe von 4,32 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at