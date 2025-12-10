Börse London: FTSE 100 bewegt sich nachmittags im Plus

Der FTSE 100 erhöht sich im LSE-Handel um 15:42 Uhr um 0,27 Prozent auf 9 668,00 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,785 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 9 642,01 Punkte an der Kurstafel, nach 9 642,01 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 9 689,47 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 9 622,74 Einheiten.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der FTSE 100 bereits um 0,010 Prozent zu. Der FTSE 100 wies vor einem Monat, am 10.11.2025, einen Stand von 9 787,15 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 10.09.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9 225,39 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.12.2024, lag der FTSE 100 bei 8 280,36 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2025 bereits um 17,04 Prozent zu. Bei 9 930,09 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 7 544,83 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Ocado Group (+ 11,47 Prozent auf 2,17 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (+ 3,09 Prozent auf 11,34 GBP), HSBC (+ 2,66 Prozent auf 10,96 GBP), Pearson (+ 2,14 Prozent auf 10,26 GBP) und Weir Group (+ 1,96 Prozent auf 29,12 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen hingegen Halma (-2,32 Prozent auf 35,42 GBP), BAE Systems (-2,17 Prozent auf 16,89 GBP), Land Securities Group (-1,59 Prozent auf 5,89 GBP), SSE (-1,50 Prozent auf 21,08 GBP) und Legal General (-1,22 Prozent auf 2,43 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 19 466 994 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht im FTSE 100 mit 240,786 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Fokus

Die 3i-Aktie weist mit 4,76 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die Legal General-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,86 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

