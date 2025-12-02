Legal & General Aktie
WKN: 851584 / ISIN: GB0005603997
|FTSE 100-Marktbericht
|
02.12.2025 17:58:43
Dienstagshandel in London: FTSE 100 präsentiert sich zum Handelsende leichter
Letztendlich schloss der FTSE 100 nahezu unverändert (minus 0,01 Prozent) bei 9 701,80 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,787 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,000 Prozent auf 9 702,52 Punkte an der Kurstafel, nach 9 702,53 Punkten am Vortag.
Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 9 744,82 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 9 682,27 Punkten lag.
FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, lag der FTSE 100 bei 9 717,25 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.09.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9 116,69 Punkten. Der FTSE 100 stand noch vor einem Jahr, am 02.12.2024, bei 8 312,89 Punkten.
Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Plus von 17,45 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 9 930,09 Punkten. Bei 7 544,83 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
FTSE 100-Top-Flop-Aktien
Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Airtel Africa (+ 2,12 Prozent auf 3,19 GBP), Lloyds Banking Group (+ 1,95 Prozent auf 0,97 GBP), Land Securities Group (+ 1,92) Prozent auf 6,12 GBP), Vodafone Group (+ 1,71 Prozent auf 0,94 GBP) und Barclays (+ 1,58 Prozent auf 4,36 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Fresnillo (-3,26 Prozent auf 27,28 GBP), WPP 2012 (-3,18 Prozent auf 2,89 GBP), Ocado Group (-2,76 Prozent auf 1,73 GBP), Whitbread (-2,52 Prozent auf 24,03 GBP) und Rightmove (-2,28 Prozent auf 5,32 GBP) unter Druck.
Die teuersten FTSE 100-Konzerne
Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 87 821 181 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 246,512 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,50 zu Buche schlagen. Die Legal General-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,93 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Legal & General plcmehr Nachrichten
|
17:58
|Dienstagshandel in London: FTSE 100 präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
15:59
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
12:27
|Pluszeichen in London: FTSE 100 mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel in London: Börsianer lassen FTSE 100 zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
|
01.12.25
|Börse London in Rot: FTSE 100 fällt schlussendlich zurück (finanzen.at)
|
01.12.25
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 verbucht am Nachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
01.12.25
|Verluste in London: FTSE 100 mittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
01.12.25
|LSE-Handel FTSE 100 zeigt sich zum Start des Montagshandels leichter (finanzen.at)
Analysen zu Legal & General plcmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|3i plc
|33,80
|0,00%
|Airtel Africa
|3,56
|5,33%
|Associated British Foods plc
|23,80
|-0,83%
|AstraZeneca PLC
|154,85
|-0,45%
|Barclays plc
|4,95
|1,33%
|Fresnillo PLC
|31,42
|-1,19%
|Land Securities Group
|6,95
|2,96%
|Legal & General plc
|2,71
|0,74%
|Lloyds Banking Group
|1,13
|2,27%
|Ocado Group PLC
|1,90
|-6,68%
|Rightmove PLC Registered Shs
|5,95
|-2,46%
|Vodafone Group PLC
|1,06
|1,05%
|Whitbread PLC
|27,01
|-2,70%
|WPP 2012 PLC
|3,24
|-3,57%
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|9 701,80
|-0,01%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stärker in den Feierabend -- DAX legt letztlich zu -- US-Börsen schließen mit Plus -- Asiens Märkte schließen zurückhaltend
Der heimische und der deutsche Leitindex konnten am Dienstag Gewinne einfahren. An der Wall Street dominierten die Käufer. Anleger in Fernost wagten sich derweil nicht recht aus ihrer Deckung.