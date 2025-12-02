Legal & General Aktie

Legal & General für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851584 / ISIN: GB0005603997

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
FTSE 100-Marktbericht 02.12.2025 17:58:43

Dienstagshandel in London: FTSE 100 präsentiert sich zum Handelsende leichter

Dienstagshandel in London: FTSE 100 präsentiert sich zum Handelsende leichter

Zum Handelsende legten Anleger in London eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Letztendlich schloss der FTSE 100 nahezu unverändert (minus 0,01 Prozent) bei 9 701,80 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,787 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,000 Prozent auf 9 702,52 Punkte an der Kurstafel, nach 9 702,53 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 9 744,82 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 9 682,27 Punkten lag.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, lag der FTSE 100 bei 9 717,25 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.09.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9 116,69 Punkten. Der FTSE 100 stand noch vor einem Jahr, am 02.12.2024, bei 8 312,89 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Plus von 17,45 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 9 930,09 Punkten. Bei 7 544,83 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Airtel Africa (+ 2,12 Prozent auf 3,19 GBP), Lloyds Banking Group (+ 1,95 Prozent auf 0,97 GBP), Land Securities Group (+ 1,92) Prozent auf 6,12 GBP), Vodafone Group (+ 1,71 Prozent auf 0,94 GBP) und Barclays (+ 1,58 Prozent auf 4,36 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Fresnillo (-3,26 Prozent auf 27,28 GBP), WPP 2012 (-3,18 Prozent auf 2,89 GBP), Ocado Group (-2,76 Prozent auf 1,73 GBP), Whitbread (-2,52 Prozent auf 24,03 GBP) und Rightmove (-2,28 Prozent auf 5,32 GBP) unter Druck.

Die teuersten FTSE 100-Konzerne

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 87 821 181 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 246,512 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,50 zu Buche schlagen. Die Legal General-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,93 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Alle FTSE 100-Werte im Überblick
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Legal & General plcmehr Nachrichten

Analysen zu Legal & General plcmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

3i plc 33,80 0,00% 3i plc
Airtel Africa 3,56 5,33% Airtel Africa
Associated British Foods plc 23,80 -0,83% Associated British Foods plc
AstraZeneca PLC 154,85 -0,45% AstraZeneca PLC
Barclays plc 4,95 1,33% Barclays plc
Fresnillo PLC 31,42 -1,19% Fresnillo PLC
Land Securities Group 6,95 2,96% Land Securities Group
Legal & General plc 2,71 0,74% Legal & General plc
Lloyds Banking Group 1,13 2,27% Lloyds Banking Group
Ocado Group PLC 1,90 -6,68% Ocado Group PLC
Rightmove PLC Registered Shs 5,95 -2,46% Rightmove PLC Registered Shs
Vodafone Group PLC 1,06 1,05% Vodafone Group PLC
Whitbread PLC 27,01 -2,70% Whitbread PLC
WPP 2012 PLC 3,24 -3,57% WPP 2012 PLC

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 9 701,80 -0,01%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21:39 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken
01.12.25 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.12.25 November 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
30.11.25 KW 48: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht stärker in den Feierabend -- DAX legt letztlich zu -- US-Börsen schließen mit Plus -- Asiens Märkte schließen zurückhaltend
Der heimische und der deutsche Leitindex konnten am Dienstag Gewinne einfahren. An der Wall Street dominierten die Käufer. Anleger in Fernost wagten sich derweil nicht recht aus ihrer Deckung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen