Dienstagshandel in London: FTSE 100 präsentiert sich zum Handelsende leichter

Zum Handelsende legten Anleger in London eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Letztendlich schloss der FTSE 100 nahezu unverändert (minus 0,01 Prozent) bei 9 701,80 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,787 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,000 Prozent auf 9 702,52 Punkte an der Kurstafel, nach 9 702,53 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 9 744,82 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 9 682,27 Punkten lag.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, lag der FTSE 100 bei 9 717,25 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.09.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9 116,69 Punkten. Der FTSE 100 stand noch vor einem Jahr, am 02.12.2024, bei 8 312,89 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Plus von 17,45 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 9 930,09 Punkten. Bei 7 544,83 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Airtel Africa (+ 2,12 Prozent auf 3,19 GBP), Lloyds Banking Group (+ 1,95 Prozent auf 0,97 GBP), Land Securities Group (+ 1,92) Prozent auf 6,12 GBP), Vodafone Group (+ 1,71 Prozent auf 0,94 GBP) und Barclays (+ 1,58 Prozent auf 4,36 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Fresnillo (-3,26 Prozent auf 27,28 GBP), WPP 2012 (-3,18 Prozent auf 2,89 GBP), Ocado Group (-2,76 Prozent auf 1,73 GBP), Whitbread (-2,52 Prozent auf 24,03 GBP) und Rightmove (-2,28 Prozent auf 5,32 GBP) unter Druck.

Die teuersten FTSE 100-Konzerne

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 87 821 181 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 246,512 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,50 zu Buche schlagen. Die Legal General-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,93 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at