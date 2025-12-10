Mittwochshandel in London: Anleger lassen FTSE 100 zum Handelsende steigen

Beim FTSE 100 standen die Signale am dritten Tag der Woche auf Stabilisierung.

Am Mittwoch ging der FTSE 100 nahezu unverändert (plus 0,14 Prozent) bei 9 655,53 Punkten aus dem Handel. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,785 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 9 642,01 Punkten in den Handel, nach 9 642,01 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 9 622,74 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 9 689,47 Punkten lag.

FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang Verluste von 0,119 Prozent. Vor einem Monat, am 10.11.2025, wurde der FTSE 100 auf 9 787,15 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 10.09.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9 225,39 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 10.12.2024, bewegte sich der FTSE 100 bei 8 280,36 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 16,89 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 9 930,09 Punkte. Bei 7 544,83 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Ocado Group (+ 20,67 Prozent auf 2,35 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (+ 3,68 Prozent auf 11,40 GBP), HSBC (+ 3,20 Prozent auf 11,02 GBP), BAT (+ 2,23 Prozent auf 43,99 GBP) und Standard Chartered (+ 2,07 Prozent auf 17,04 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Halma (-2,32 Prozent auf 35,42 GBP), SSE (-2,24 Prozent auf 20,92 GBP), Land Securities Group (-1,92 Prozent auf 5,87 GBP), United Utilities (-1,71 Prozent auf 11,75 GBP) und Legal General (-1,71 Prozent auf 2,42 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 62 315 812 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die AstraZeneca-Aktie mit 240,786 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

KGV und Dividende der FTSE 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,76 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Legal General-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,86 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at