Mittwochshandel in London: Anleger lassen FTSE 100 zum Handelsende steigen
Am Mittwoch ging der FTSE 100 nahezu unverändert (plus 0,14 Prozent) bei 9 655,53 Punkten aus dem Handel. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,785 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 9 642,01 Punkten in den Handel, nach 9 642,01 Punkten am Vortag.
Der FTSE 100 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 9 622,74 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 9 689,47 Punkten lag.
FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang Verluste von 0,119 Prozent. Vor einem Monat, am 10.11.2025, wurde der FTSE 100 auf 9 787,15 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 10.09.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9 225,39 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 10.12.2024, bewegte sich der FTSE 100 bei 8 280,36 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 16,89 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 9 930,09 Punkte. Bei 7 544,83 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100
Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Ocado Group (+ 20,67 Prozent auf 2,35 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (+ 3,68 Prozent auf 11,40 GBP), HSBC (+ 3,20 Prozent auf 11,02 GBP), BAT (+ 2,23 Prozent auf 43,99 GBP) und Standard Chartered (+ 2,07 Prozent auf 17,04 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Halma (-2,32 Prozent auf 35,42 GBP), SSE (-2,24 Prozent auf 20,92 GBP), Land Securities Group (-1,92 Prozent auf 5,87 GBP), United Utilities (-1,71 Prozent auf 11,75 GBP) und Legal General (-1,71 Prozent auf 2,42 GBP).
Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 62 315 812 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die AstraZeneca-Aktie mit 240,786 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.
KGV und Dividende der FTSE 100-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,76 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Legal General-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,86 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
