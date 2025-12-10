Land Securities Group Aktie
WKN DE: A2DW9E / ISIN: GB00BYW0PQ60
|Investmentbeispiel
|
10.12.2025 10:04:06
FTSE 100-Papier Land Securities Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Land Securities Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Die Land Securities Group-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Land Securities Group-Aktie bei 7,18 GBP. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 GBP in die Land Securities Group-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1 392,758 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 09.12.2025 auf 5,98 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 328,69 GBP wert. Das entspricht einer Abnahme von 16,71 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Land Securities Group bezifferte sich zuletzt auf 4,49 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Land Securities Groupmehr Nachrichten
|
10.12.25
|Mittwochshandel in London: Anleger lassen FTSE 100 zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
10.12.25
|Börse London: FTSE 100 bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
10.12.25
|FTSE 100-Papier Land Securities Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Land Securities Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
03.12.25
|FTSE 100-Papier Land Securities Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Land Securities Group von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
02.12.25
|Dienstagshandel in London: FTSE 100 präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
02.12.25
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
02.12.25
|Pluszeichen in London: FTSE 100 mit Gewinnen (finanzen.at)
|
02.12.25
|Freundlicher Handel in London: Börsianer lassen FTSE 100 zum Handelsstart steigen (finanzen.at)