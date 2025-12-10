FTSE 100-Papier Land Securities Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Land Securities Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Land Securities Group-Einstiegs gewesen.

Die Land Securities Group-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Land Securities Group-Aktie bei 7,18 GBP. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 GBP in die Land Securities Group-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1 392,758 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 09.12.2025 auf 5,98 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 328,69 GBP wert. Das entspricht einer Abnahme von 16,71 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Land Securities Group bezifferte sich zuletzt auf 4,49 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

