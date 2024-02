FTSE 100-Papier Reckitt Benckiser-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Reckitt Benckiser von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Reckitt Benckiser gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Reckitt Benckiser-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 48,49 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 20,624 Reckitt Benckiser-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 197,43 GBP, da sich der Wert eines Reckitt Benckiser-Anteils am 21.02.2024 auf 58,06 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +19,74 Prozent.

Reckitt Benckiser wurde jüngst mit einem Börsenwert von 41,39 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at