RS Group Aktie

RS Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 862727 / ISIN: GB0003096442

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Performance im Blick 10.11.2025 10:03:57

FTSE 100-Papier RS Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in RS Group von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die RS Group-Aktie Investoren gebracht.

Am 10.11.2020 wurde die RS Group-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 7,91 GBP. Wer vor 5 Jahren 1 000 GBP in die RS Group-Aktie investiert hat, hat nun 126,425 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 07.11.2025 auf 5,84 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 738,32 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 26,17 Prozent abgenommen.

Der Marktwert von RS Group betrug jüngst 2,76 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu RS Group PLC Registered Shsmehr Nachrichten