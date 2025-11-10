RS Group Aktie
WKN: 862727 / ISIN: GB0003096442
|Performance im Blick
|
10.11.2025 10:03:57
FTSE 100-Papier RS Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in RS Group von vor 5 Jahren eingebracht
Am 10.11.2020 wurde die RS Group-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 7,91 GBP. Wer vor 5 Jahren 1 000 GBP in die RS Group-Aktie investiert hat, hat nun 126,425 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 07.11.2025 auf 5,84 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 738,32 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 26,17 Prozent abgenommen.
Der Marktwert von RS Group betrug jüngst 2,76 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
