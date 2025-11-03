FTSE 100-Titel RS Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem RS Group-Investment von vor 3 Jahren verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in RS Group-Aktien verlieren können.

RS Group-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das RS Group-Papier an diesem Tag 8,85 GBP wert. Bei einem RS Group-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11,299 RS Group-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 31.10.2025 62,88 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 5,57 GBP belief. Aus 100 GBP wurden somit 62,88 GBP, was einer negativen Performance von 37,12 Prozent entspricht.

Am Markt war RS Group jüngst 2,63 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at