RS Group Aktie
WKN: 862727 / ISIN: GB0003096442
|Hochrechnung
|
27.10.2025 10:04:55
FTSE 100-Titel RS Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in RS Group von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades RS Group-Anteilen via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 7,17 GBP. Bei einem RS Group-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 395,673 RS Group-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 24.10.2025 auf 5,75 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 025,12 GBP wert. Mit einer Performance von -19,75 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
RS Group war somit zuletzt am Markt 2,72 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu RS Group PLC Registered Shsmehr Nachrichten
|
27.10.25
|FTSE 100-Titel RS Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in RS Group von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
24.10.25
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 zum Start des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
21.10.25
|Gewinne in London: FTSE 100 auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
20.10.25
|FTSE 100-Titel RS Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RS Group von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
13.10.25
|FTSE 100-Titel RS Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in RS Group von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
08.10.25