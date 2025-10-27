FTSE 100-Titel RS Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in RS Group von vor einem Jahr verloren

Bei einem frühen Investment in RS Group-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades RS Group-Anteilen via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 7,17 GBP. Bei einem RS Group-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 395,673 RS Group-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 24.10.2025 auf 5,75 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 025,12 GBP wert. Mit einer Performance von -19,75 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

RS Group war somit zuletzt am Markt 2,72 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at