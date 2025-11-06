Smith & Nephew Aktie
|LSE-Handel im Blick
|
06.11.2025 12:27:05
Anleger in London halten sich zurück: So performt der FTSE 100 am Mittag
Am Donnerstag geht es im FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE um 0,27 Prozent auf 9 751,05 Punkte abwärts. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,780 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 9 777,10 Punkte an der Kurstafel, nach 9 777,08 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 9 746,21 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 9 786,13 Zählern.
So bewegt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn legte der FTSE 100 bereits um 0,348 Prozent zu. Der FTSE 100 wurde vor einem Monat, am 06.10.2025, mit 9 479,14 Punkten bewertet. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 06.08.2025, den Stand von 9 164,31 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.11.2024, wies der FTSE 100 8 166,68 Punkte auf.
Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 18,05 Prozent. Der FTSE 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 9 787,63 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 544,83 Punkte.
FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger
Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell IMI (+ 5,83 Prozent auf 25,42 GBP), RS Group (+ 5,43 Prozent auf 5,83 GBP), BT Group (+ 3,49 Prozent auf 1,86 GBP), Marks Spencer (+ 2,68 Prozent auf 3,95 GBP) und Antofagasta (+ 2,64 Prozent auf 27,23 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind hingegen Hikma Pharmaceuticals (-10,79 Prozent auf 15,80 GBP), Smith Nephew (-10,76 Prozent auf 12,44 GBP), Metlen Energy Metals (-6,04 Prozent auf 42,92 EUR), Diageo (-5,79 Prozent auf 16,94 GBP) und Howden Joinery Group (-3,50 Prozent auf 8,41 GBP).
FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 59 102 991 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 220,400 Mrd. Euro weist die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick
2025 hat die WPP 2012-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Im Index bietet die Legal General-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,02 Prozent die höchste Dividendenrendite.
