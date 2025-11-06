Smith & Nephew Aktie

WKN: 502816 / ISIN: GB0009223206

06.11.2025 12:27:05

Anleger in London halten sich zurück: So performt der FTSE 100 am Mittag

Anleger in London halten sich zurück: So performt der FTSE 100 am Mittag

Anleger in London treten am Donnerstagmittag den Rückzug an.

Am Donnerstag geht es im FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE um 0,27 Prozent auf 9 751,05 Punkte abwärts. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,780 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 9 777,10 Punkte an der Kurstafel, nach 9 777,08 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 9 746,21 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 9 786,13 Zählern.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der FTSE 100 bereits um 0,348 Prozent zu. Der FTSE 100 wurde vor einem Monat, am 06.10.2025, mit 9 479,14 Punkten bewertet. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 06.08.2025, den Stand von 9 164,31 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.11.2024, wies der FTSE 100 8 166,68 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 18,05 Prozent. Der FTSE 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 9 787,63 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 544,83 Punkte.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell IMI (+ 5,83 Prozent auf 25,42 GBP), RS Group (+ 5,43 Prozent auf 5,83 GBP), BT Group (+ 3,49 Prozent auf 1,86 GBP), Marks Spencer (+ 2,68 Prozent auf 3,95 GBP) und Antofagasta (+ 2,64 Prozent auf 27,23 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind hingegen Hikma Pharmaceuticals (-10,79 Prozent auf 15,80 GBP), Smith Nephew (-10,76 Prozent auf 12,44 GBP), Metlen Energy Metals (-6,04 Prozent auf 42,92 EUR), Diageo (-5,79 Prozent auf 16,94 GBP) und Howden Joinery Group (-3,50 Prozent auf 8,41 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 59 102 991 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 220,400 Mrd. Euro weist die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick

2025 hat die WPP 2012-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Im Index bietet die Legal General-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,02 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

Antofagasta plc 31,16 1,33% Antofagasta plc
AstraZeneca PLC 145,10 0,52% AstraZeneca PLC
BT Group plc 2,02 -2,88% BT Group plc
Diageo plc 19,05 0,79% Diageo plc
Hikma Pharmaceuticals PLCShs 17,10 -12,31% Hikma Pharmaceuticals PLCShs
Howden Joinery Group PLC 9,05 0,00% Howden Joinery Group PLC
IMI PLC 27,60 -1,43% IMI PLC
Legal & General plc 2,78 4,51% Legal & General plc
Lloyds Banking Group 1,06 2,43% Lloyds Banking Group
Marks & Spencer plc 4,38 0,50% Marks & Spencer plc
Metlen Energy & Metals PLC Registered Shs 41,06 -7,94% Metlen Energy & Metals PLC Registered Shs
RS Group PLC Registered Shs 6,53 2,35% RS Group PLC Registered Shs
Smith & Nephew plc 13,85 -10,65% Smith & Nephew plc
Smiths PLC 28,38 -0,42% Smiths PLC
WPP 2012 PLC 3,04 -0,65% WPP 2012 PLC

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 9 688,80 -0,48%

