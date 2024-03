FTSE 100-Papier RS Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein RS Group-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in RS Group-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der RS Group-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 9,71 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das RS Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 103,040 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen RS Group-Aktien wären am 22.03.2024 761,88 GBP wert, da der Schlussstand 7,39 GBP betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 23,81 Prozent eingebüßt.

Der RS Group-Wert an der Börse wurde auf 3,50 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at