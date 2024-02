FTSE 100-Papier Segro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Segro-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 28.02.2019 wurden Segro-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 6,61 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 15,129 Segro-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 128,47 GBP, da sich der Wert eines Segro-Papiers am 27.02.2024 auf 8,49 GBP belief. Die Steigerung von 100 GBP zu 128,47 GBP entspricht einer Performance von +28,47 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Segro bezifferte sich zuletzt auf 10,60 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at