FTSE 100-Papier Segro-Aktie: So viel hätte eine Segro-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde das Segro-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 6,99 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 14,298 Segro-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 16.12.2025 99,20 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 6,94 GBP belief. Die Abnahme von 100 GBP zu 99,20 GBP entspricht einer negativen Performance von 0,80 Prozent.
Zuletzt verbuchte Segro einen Börsenwert von 9,29 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
