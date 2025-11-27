FTSE 100-Papier Severn Trent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Severn Trent-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Severn Trent-Aktien verdienen können.

Vor 1 Jahr wurde das Severn Trent-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 27,52 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die Severn Trent-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,634 Severn Trent-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 103,63 GBP, da sich der Wert eines Severn Trent-Anteils am 26.11.2025 auf 28,52 GBP belief. Das entspricht einem Anstieg um 3,63 Prozent.

Zuletzt verbuchte Severn Trent einen Börsenwert von 8,46 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at