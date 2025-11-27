Donnerstagshandel in London: FTSE 100 fällt zum Start des Donnerstagshandels

Der FTSE 100 notiert am Donnerstag trotz positivem Vortag im Minus.

Am Donnerstag tendiert der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE 0,10 Prozent schwächer bei 9 681,84 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,763 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent schwächer bei 9 691,56 Punkten, nach 9 691,58 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Donnerstag bei 9 667,43 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 9 698,29 Punkten erreichte.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gewann der FTSE 100 bereits um 1,49 Prozent. Vor einem Monat, am 27.10.2025, wurde der FTSE 100 mit 9 653,82 Punkten gehandelt. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 27.08.2025, den Wert von 9 255,50 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.11.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 274,75 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 17,21 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 beträgt derzeit 9 930,09 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 544,83 Zählern erreicht.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Frasers Group (+ 1,42 Prozent auf 7,50 GBP), StJamess Place (+ 1,25 Prozent auf 13,78 GBP), Compass Group (+ 1,18 Prozent auf 23,99 GBP), Barratt Developments (+ 1,17 Prozent auf 3,97 GBP) und Marks Spencer (+ 1,08 Prozent auf 3,48 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Land Securities Group (-2,04 Prozent auf 6,00 GBP), Severn Trent (-1,54 Prozent auf 28,08 GBP), Rio Tinto (-1,39 Prozent auf 53,85 GBP), Fresnillo (-1,15 Prozent auf 25,74 GBP) und Imperial Brands (-1,07 Prozent auf 32,42 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 051 127 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 macht die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 249,615 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Fokus

Im FTSE 100 hat die 3i-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,89 Prozent bei der Legal General-Aktie zu erwarten.

