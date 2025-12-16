Smith & Nephew Aktie

Smith & Nephew für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 502816 / ISIN: GB0009223206

Smith Nephew-Investment im Blick 16.12.2025 10:03:58

FTSE 100-Papier Smith Nephew-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Smith Nephew-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Smith Nephew eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Smith Nephew-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Smith Nephew-Aktie an diesem Tag bei 9,95 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 10,050 Smith Nephew-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 121,16 GBP, da sich der Wert eines Smith Nephew-Papiers am 15.12.2025 auf 12,06 GBP belief. Damit wäre die Investition um 21,16 Prozent gestiegen.

Zuletzt verbuchte Smith Nephew einen Börsenwert von 10,29 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

