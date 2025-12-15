Freundlicher Handel: FTSE 100 schlussendlich im Plus

Der FTSE 100 kletterte im LSE-Handel zum Handelsende um 1,06 Prozent auf 9 751,31 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,773 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,000 Prozent auf 9 649,00 Punkte an der Kurstafel, nach 9 649,03 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 9 769,02 Punkte, das Tagestief hingegen 9 649,00 Zähler.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bei 9 698,37 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.09.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 9 277,03 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, einen Wert von 8 300,33 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 18,05 Prozent. Bei 9 930,09 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 544,83 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Frasers Group (+ 8,98 Prozent auf 6,86 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (+ 4,37 Prozent auf 1,64 GBP), Airtel Africa (+ 3,97 Prozent auf 3,19 GBP), Antofagasta (+ 3,68 Prozent auf 30,40 GBP) und Prudential (+ 3,17 Prozent auf 11,07 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Flutter Entertainment (-1,74 Prozent auf 164,05 GBP), Fresnillo (-1,65 Prozent auf 28,56 GBP), Rightmove (-1,24 Prozent auf 5,27 GBP), Hikma Pharmaceuticals (-0,86 Prozent auf 15,03 GBP) und Smith Nephew (-0,82 Prozent auf 12,06 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 71 830 571 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 237,297 Mrd. Euro macht die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte

Die 3i-Aktie präsentiert mit 4,75 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Mit 8,87 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Legal General-Aktie an.

