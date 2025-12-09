Smith & Nephew Aktie
WKN: 502816 / ISIN: GB0009223206
|Smith Nephew-Investition im Blick
|
09.12.2025 10:03:51
FTSE 100-Wert Smith Nephew-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Smith Nephew von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Smith Nephew-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 10,91 GBP. Bei einem Smith Nephew-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 916,590 Smith Nephew-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 594,87 GBP, da sich der Wert eines Smith Nephew-Papiers am 08.12.2025 auf 12,65 GBP belief. Damit wäre die Investition um 15,95 Prozent gestiegen.
Smith Nephew wurde am Markt mit 10,71 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Smith & Nephew plcmehr Nachrichten
Analysen zu Smith & Nephew plcmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Smith & Nephew plc
|14,12
|-1,67%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX schließt höher -- DAX zum Handelsende im Plus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot
Während sich der heimische Aktienmarkt am Dienstag freundlich präsentierte, verbuchte auch der deutsche Leitindex Gewinne. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen weitestgehend rote Vorzeichen aus.