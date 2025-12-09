FTSE 100-Wert Smith Nephew-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Smith Nephew von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Smith Nephew-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Smith Nephew-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 10,91 GBP. Bei einem Smith Nephew-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 916,590 Smith Nephew-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 594,87 GBP, da sich der Wert eines Smith Nephew-Papiers am 08.12.2025 auf 12,65 GBP belief. Damit wäre die Investition um 15,95 Prozent gestiegen.

Smith Nephew wurde am Markt mit 10,71 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at