Montagshandel in London: FTSE 100 zeigt sich nachmittags fester

Am Montag tendiert der FTSE 100 um 15:42 Uhr via LSE 1,04 Prozent stärker bei 9 749,06 Punkten. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,773 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent tiefer bei 9 649,00 Punkten in den Handel, nach 9 649,03 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 9 649,00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 9 750,48 Zählern.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 9 698,37 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 15.09.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9 277,03 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8 300,33 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 gewann der Index bereits um 18,03 Prozent. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 9 930,09 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 544,83 Punkten registriert.

FTSE 100-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell Frasers Group (+ 7,86 Prozent auf 6,79 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (+ 4,97 Prozent auf 1,65 GBP), Ocado Group (+ 4,17 Prozent auf 2,35 GBP), Airtel Africa (+ 3,52 Prozent auf 3,18 GBP) und Antofagasta (+ 3,24 Prozent auf 30,27 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Flutter Entertainment (-1,02 Prozent auf 165,25 GBP), Hikma Pharmaceuticals (-0,73 Prozent auf 15,05 GBP), Smith Nephew (-0,66 Prozent auf 12,08 GBP), Associated British Foods (-0,53 Prozent auf 20,75 GBP) und Metlen Energy Metals (-0,43 Prozent auf 41,94 EUR).

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 16 982 514 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von AstraZeneca mit 237,297 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Blick

Im FTSE 100 präsentiert die 3i-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,87 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at