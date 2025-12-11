Pluszeichen in London: FTSE 100 am Mittag im Aufwind

Um 12:09 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,16 Prozent fester bei 9 670,53 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 2,778 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 9 655,55 Punkten in den Handel, nach 9 655,53 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 9 675,07 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 9 635,30 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 0,036 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 11.11.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 9 899,60 Punkte. Der FTSE 100 notierte noch vor drei Monaten, am 11.09.2025, bei 9 297,58 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.12.2024, wies der FTSE 100 einen Wert von 8 301,62 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 17,08 Prozent nach oben. Der FTSE 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 9 930,09 Punkten. Bei 7 544,83 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell RS Group (+ 5,62 Prozent auf 6,40 GBP), Ashtead (+ 3,89 Prozent auf 49,71 GBP), ConvaTec (+ 2,65 Prozent auf 2,32 GBP), Weir Group (+ 2,00 Prozent auf 29,54 GBP) und Pearson (+ 1,81 Prozent auf 10,43 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Ocado Group (-7,15 Prozent auf 2,18 GBP), Entain (-3,26 Prozent auf 7,35 GBP), Associated British Foods (-1,88 Prozent auf 20,90 GBP), Informa (-1,48 Prozent auf 9,16 GBP) und Smith Nephew (-1,00 Prozent auf 12,37 GBP) unter Druck.

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 15 204 682 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von AstraZeneca mit 240,897 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,70 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Legal General-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,01 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at