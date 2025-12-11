AstraZeneca Aktie

AstraZeneca für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
FTSE 100 im Blick 11.12.2025 12:27:03

Pluszeichen in London: FTSE 100 am Mittag im Aufwind

Pluszeichen in London: FTSE 100 am Mittag im Aufwind

Derzeit herrscht in London ein ruhiger Handel.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,16 Prozent fester bei 9 670,53 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 2,778 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 9 655,55 Punkten in den Handel, nach 9 655,53 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 9 675,07 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 9 635,30 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 0,036 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 11.11.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 9 899,60 Punkte. Der FTSE 100 notierte noch vor drei Monaten, am 11.09.2025, bei 9 297,58 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.12.2024, wies der FTSE 100 einen Wert von 8 301,62 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 17,08 Prozent nach oben. Der FTSE 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 9 930,09 Punkten. Bei 7 544,83 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell RS Group (+ 5,62 Prozent auf 6,40 GBP), Ashtead (+ 3,89 Prozent auf 49,71 GBP), ConvaTec (+ 2,65 Prozent auf 2,32 GBP), Weir Group (+ 2,00 Prozent auf 29,54 GBP) und Pearson (+ 1,81 Prozent auf 10,43 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Ocado Group (-7,15 Prozent auf 2,18 GBP), Entain (-3,26 Prozent auf 7,35 GBP), Associated British Foods (-1,88 Prozent auf 20,90 GBP), Informa (-1,48 Prozent auf 9,16 GBP) und Smith Nephew (-1,00 Prozent auf 12,37 GBP) unter Druck.

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 15 204 682 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von AstraZeneca mit 240,897 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,70 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Legal General-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,01 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Zu allen Marktberichten
Alle FTSE 100-Werte im Überblick

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu AstraZeneca PLCmehr Nachrichten

Analysen zu Ashtead plcmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

3i plc 35,40 -3,80% 3i plc
Ashtead plc 54,00 2,86% Ashtead plc
Associated British Foods plc 24,00 0,00% Associated British Foods plc
AstraZeneca PLC 155,45 0,19% AstraZeneca PLC
ConvaTec PLC 2,52 0,00% ConvaTec PLC
Diploma PLC 61,00 0,00% Diploma PLC
Entain PLC Registered Shs 8,65 -0,09% Entain PLC Registered Shs
Informa PLC 10,30 -0,96% Informa PLC
Legal & General plc 2,70 -0,74% Legal & General plc
Lloyds Banking Group 1,07 -1,39% Lloyds Banking Group
Ocado Group PLC 2,52 5,00% Ocado Group PLC
Pearson plc 11,51 0,97% Pearson plc
RS Group PLC Registered Shs 6,63 -0,97% RS Group PLC Registered Shs
Smith & Nephew plc 13,97 -0,18% Smith & Nephew plc
Weir Group PLC 32,66 2,13% Weir Group PLC

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 9 703,16 0,49%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.12.25 Stanley Druckenmiller 2025: So hat sich sein Portfolio im dritten Quartal verändert
09.12.25 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Leitzinssenkung der Fed: Wall Stree letztlich uneins - Dow mit Rekord -- ATX mit neuem Rekordhoch -- DAX schließt fester -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begaben sich am Donnerstag auf grünes Terrain. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen