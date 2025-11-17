FTSE 100-Papier Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Standard Chartered von vor 3 Jahren abgeworfen

Standard Chartered Aktie
Das Standard Chartered-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 5,85 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 GBP in die Standard Chartered-Aktie investierten, hätten nun 1 709,986 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Standard Chartered-Aktie auf 16,13 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 27 582,08 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 175,82 Prozent vermehrt.
Der Standard Chartered-Wert an der Börse wurde auf 36,74 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
