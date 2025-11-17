Standard Chartered Aktie

Standard Chartered für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 859123 / ISIN: GB0004082847

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Rentable Standard Chartered-Investition? 17.11.2025 10:03:54

FTSE 100-Papier Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Standard Chartered von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Standard Chartered-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Das Standard Chartered-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 5,85 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 GBP in die Standard Chartered-Aktie investierten, hätten nun 1 709,986 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Standard Chartered-Aktie auf 16,13 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 27 582,08 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 175,82 Prozent vermehrt.

Der Standard Chartered-Wert an der Börse wurde auf 36,74 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Standard Chartered plcmehr Nachrichten

Analysen zu Standard Chartered plcmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Standard Chartered plc 18,00 -1,10% Standard Chartered plc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46
16.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 46: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
15.11.25 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14.11.25 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX mit Verlusten -- DAX in Rot -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt kann man am Montag einen etwas schwächeren Handel beobachten. Am deutschen Aktienmarkt geht es zum Wochenauftakt abwärts. Die Börsen in Asien notierten unterdessen in Rot.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen