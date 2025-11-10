Standard Chartered Aktie
WKN: 859123 / ISIN: GB0004082847
|Langfristige Performance
|
10.11.2025 10:03:57
FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Standard Chartered von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde das Standard Chartered-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 9,24 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Standard Chartered-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 108,225 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 07.11.2025 auf 16,00 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 731,60 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 73,16 Prozent angewachsen.
Alle Standard Chartered-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 36,48 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Standard Chartered plcmehr Nachrichten
|
10.11.25
|FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Standard Chartered von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
03.11.25
|Aufschläge in London: FTSE 100 am Montagmittag fester (finanzen.at)
|
03.11.25
|FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Standard Chartered von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
03.11.25
|Pluszeichen in London: FTSE 100 klettert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
31.10.25
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
30.10.25
|Handel in London: FTSE 100 beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
30.10.25
|LSE-Handel FTSE 100 verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
30.10.25
|LSE-Handel FTSE 100 fällt zurück (finanzen.at)