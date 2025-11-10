FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Standard Chartered von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Standard Chartered-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurde das Standard Chartered-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 9,24 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Standard Chartered-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 108,225 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 07.11.2025 auf 16,00 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 731,60 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 73,16 Prozent angewachsen.

Alle Standard Chartered-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 36,48 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at