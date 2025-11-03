FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Standard Chartered von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Standard Chartered-Aktien gewesen.

Am 03.11.2015 wurde die Standard Chartered-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 6,34 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Standard Chartered-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 15,775 Standard Chartered-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 31.10.2025 auf 15,60 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 246,02 GBP wert. Das entspricht einem Anstieg um 146,02 Prozent.

Standard Chartered wurde jüngst mit einem Börsenwert von 35,59 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at