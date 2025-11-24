St.James's Place Aktie
WKN: 888460 / ISIN: GB0007669376
24.11.2025 10:04:16
FTSE 100-Papier StJamess Place-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in StJamess Place von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurde die StJamess Place-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die StJamess Place-Aktie 8,41 GBP wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 GBP in die StJamess Place-Aktie investierten, hätten nun 11,898 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 21.11.2025 146,94 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 12,35 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 46,94 Prozent.
Der Börsenwert von StJamess Place belief sich zuletzt auf 6,43 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
