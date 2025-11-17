St.James's Place Aktie
WKN: 888460 / ISIN: GB0007669376
|StJamess Place-Anlage im Blick
|
17.11.2025 10:03:54
FTSE 100-Titel StJamess Place-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in StJamess Place von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurde das StJamess Place-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 9,71 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das StJamess Place-Papier investiert hätte, hätte er nun 1 029,927 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 14.11.2025 13 455,99 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 13,07 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 34,56 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von StJamess Place bezifferte sich zuletzt auf 6,79 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
