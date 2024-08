FTSE 100-Titel Auto Trader Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Auto Trader Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Auto Trader Group eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Die Auto Trader Group-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Auto Trader Group-Papier bei 6,35 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Auto Trader Group-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1 574,803 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.08.2024 gerechnet (8,31 GBP), wäre die Investition nun 13 092,91 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 30,93 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Auto Trader Group bezifferte sich zuletzt auf 7,33 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at