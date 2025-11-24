Barratt Developments Aktie
WKN: 859551 / ISIN: GB0000811801
|Frühe Investition
|
24.11.2025 10:04:16
FTSE 100-Titel Barratt Developments-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Barratt Developments von vor 3 Jahren bedeutet
Vor 3 Jahren wurden Barratt Developments-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 4,05 GBP wert. Bei einem Barratt Developments-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2 467,917 Barratt Developments-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 348,47 GBP, da sich der Wert einer Barratt Developments-Aktie am 21.11.2025 auf 3,79 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 6,52 Prozent abgenommen.
Barratt Developments wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,36 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
