Zuversicht in London: FTSE 100 zum Handelsende stärker

Der Handel in London verlief am Freitag in ruhigen Bahnen.

Letztendlich beendete der FTSE 100 den Freitagshandel nahezu unverändert (plus 0,13 Prozent) bei 9 539,71 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,715 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 9 527,68 Punkte an der Kurstafel, nach 9 527,65 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des FTSE 100 betrug 9 423,90 Punkte, das Tageshoch hingegen 9 541,24 Zähler.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang Verluste von 1,64 Prozent. Der FTSE 100 lag vor einem Monat, am 21.10.2025, bei 9 426,99 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.08.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 9 309,20 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.11.2024, lag der FTSE 100 noch bei 8 149,27 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 15,49 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 9 930,09 Punkten. Bei 7 544,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Frasers Group (+ 4,45 Prozent auf 7,16 GBP), Diageo (+ 3,76 Prozent auf 17,68 GBP), Barratt Developments (+ 3,64 Prozent auf 3,79 GBP), Experian (+ 3,52 Prozent auf 33,53 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (+ 3,27 Prozent auf 86,02 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Melrose Industries (-6,10 Prozent auf 5,70 GBP), JD Sports Fashion (-5,69 Prozent auf 0,73 GBP), Glencore (-4,03 Prozent auf 3,35 GBP), Rolls-Royce (-3,80 Prozent auf 10,38 GBP) und Scottish Mortgage Investment Trust (-3,11 Prozent auf 10,29 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 82 656 371 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht im FTSE 100 mit 238,892 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte

2025 verzeichnet die WPP 2012-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Legal General-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,25 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at