Legal & General Aktie

Legal & General für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851584 / ISIN: GB0005603997

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
FTSE 100-Marktbericht 21.11.2025 17:58:42

Zuversicht in London: FTSE 100 zum Handelsende stärker

Zuversicht in London: FTSE 100 zum Handelsende stärker

Der Handel in London verlief am Freitag in ruhigen Bahnen.

Letztendlich beendete der FTSE 100 den Freitagshandel nahezu unverändert (plus 0,13 Prozent) bei 9 539,71 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,715 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 9 527,68 Punkte an der Kurstafel, nach 9 527,65 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des FTSE 100 betrug 9 423,90 Punkte, das Tageshoch hingegen 9 541,24 Zähler.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang Verluste von 1,64 Prozent. Der FTSE 100 lag vor einem Monat, am 21.10.2025, bei 9 426,99 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.08.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 9 309,20 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.11.2024, lag der FTSE 100 noch bei 8 149,27 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 15,49 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 9 930,09 Punkten. Bei 7 544,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Frasers Group (+ 4,45 Prozent auf 7,16 GBP), Diageo (+ 3,76 Prozent auf 17,68 GBP), Barratt Developments (+ 3,64 Prozent auf 3,79 GBP), Experian (+ 3,52 Prozent auf 33,53 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (+ 3,27 Prozent auf 86,02 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Melrose Industries (-6,10 Prozent auf 5,70 GBP), JD Sports Fashion (-5,69 Prozent auf 0,73 GBP), Glencore (-4,03 Prozent auf 3,35 GBP), Rolls-Royce (-3,80 Prozent auf 10,38 GBP) und Scottish Mortgage Investment Trust (-3,11 Prozent auf 10,29 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 82 656 371 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht im FTSE 100 mit 238,892 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte

2025 verzeichnet die WPP 2012-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Legal General-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,25 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Zu allen Marktberichten
Alle FTSE 100-Werte im Überblick

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu JD Sports Fashion PLC Registered Shsmehr Nachrichten

Analysen zu Legal & General plcmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Associated British Foods plc 23,60 0,00% Associated British Foods plc
AstraZeneca PLC 158,35 1,64% AstraZeneca PLC
Barratt Developments PLC 4,32 2,66% Barratt Developments PLC
Diageo plc 20,30 4,10% Diageo plc
Experian PLC 37,60 2,73% Experian PLC
Frasers Group PLC Registered Shs 8,14 5,65% Frasers Group PLC Registered Shs
Glencore plc 3,80 -1,44% Glencore plc
JD Sports Fashion PLC Registered Shs 0,83 -6,74% JD Sports Fashion PLC Registered Shs
Legal & General plc 2,78 1,46% Legal & General plc
Lloyds Banking Group 1,00 -1,48% Lloyds Banking Group
London Stock Exchange (LSE) 98,00 3,16% London Stock Exchange (LSE)
Melrose Industries PLC Registered Shs 6,46 -7,42% Melrose Industries PLC Registered Shs
Rolls-Royce Plc 11,82 -3,59% Rolls-Royce Plc
Scottish Mortgage Investment Trust Plc 11,59 -4,37% Scottish Mortgage Investment Trust Plc
WPP 2012 PLC 3,32 0,00% WPP 2012 PLC

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 9 539,71 0,13%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

23:44 KW 47: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
23:20 Update bei David Einhorns Top 10: So hat Greenlight Capital im 3. Quartal 2025 investiert
20.11.25 NVIDIA, Microsoft & Co.: Auf diese Aktien setzte die Deutsche Bank im dritten Quartal 2025
20.11.25 Die Top-US-Titel der UBS: Ein Blick auf das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
19.11.25 Soros strukturiert sein Depot neu: So investierte der Starinvestor im Q3 2025

Börse aktuell - Live Ticker

Sorge um ausbleibende US-Leitzinssenkung: ATX und DAX gehen mit Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen zum Handelsende im Plus -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Am heimischen Aktienmarkt waren am Freitag Verluste zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt kämpfte ebenso mit Abgaben. Die Wall Street verzeichnete Gewinne. In Fernost sind am Freitag teils deutliche Abschläge zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen