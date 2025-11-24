Zuversicht in London: FTSE 100 zum Start des Montagshandels auf grünem Terrain

Der FTSE 100 bleibt auch derzeit auf Erholungskurs.

Am Montag tendiert der FTSE 100 um 09:12 Uhr via LSE 0,34 Prozent stärker bei 9 571,70 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,731 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 9 539,72 Zählern und damit 0,000 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (9 539,71 Punkte).

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Montag bei 9 539,72 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 9 587,06 Punkten erreichte.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 24.10.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9 645,62 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, notierte der FTSE 100 bei 9 321,40 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, bei 8 262,08 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 15,88 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 9 930,09 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 544,83 Zähler.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Standard Chartered (+ 3,14 Prozent auf 16,09 GBP), Pershing Square (+ 2,60 Prozent auf 48,10 GBP), Barratt Developments (+ 2,17) Prozent auf 3,87 GBP), Glencore (+ 2,13 Prozent auf 3,42 GBP) und Barclays (+ 2,08 Prozent auf 4,00 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Rightmove (-1,39 Prozent auf 5,40 GBP), National Grid (-1,19 Prozent auf 11,25 GBP), SSE (-1,01 Prozent auf 21,54 GBP), Ocado Group (-0,95 Prozent auf 1,84 GBP) und BAE Systems (-0,93 Prozent auf 16,97 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 4 208 991 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von AstraZeneca mit 243,573 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie mit 4,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Legal General-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,19 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at