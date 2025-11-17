Barratt Developments Aktie
WKN: 859551 / ISIN: GB0000811801
|Rentable Barratt Developments-Anlage?
|
17.11.2025 10:03:54
FTSE 100-Wert Barratt Developments-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Barratt Developments von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit Barratt Developments-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Barratt Developments-Papier bei 4,10 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das Barratt Developments-Papier investiert hätte, hätte er nun 244,200 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.11.2025 gerechnet (3,80 GBP), wäre die Investition nun 928,21 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 7,18 Prozent eingebüßt.
Insgesamt war Barratt Developments zuletzt 5,38 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Barratt Developments PLCmehr Nachrichten
|
10:03
|FTSE 100-Wert Barratt Developments-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Barratt Developments von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
14.11.25
|Schwache Performance in London: FTSE 100 beginnt die Freitagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
11.11.25
|Dienstagshandel in London: FTSE 100 zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
|
11.11.25