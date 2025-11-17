FTSE 100-Wert Barratt Developments-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Barratt Developments von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Barratt Developments-Investment verlieren können.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit Barratt Developments-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Barratt Developments-Papier bei 4,10 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das Barratt Developments-Papier investiert hätte, hätte er nun 244,200 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.11.2025 gerechnet (3,80 GBP), wäre die Investition nun 928,21 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 7,18 Prozent eingebüßt.

Insgesamt war Barratt Developments zuletzt 5,38 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at