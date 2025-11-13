FTSE 100-Titel BT Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BT Group von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in BT Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 13.11.2020 wurden BT Group-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 1,24 GBP. Wer vor 5 Jahren 10 000 GBP in die BT Group-Aktie investiert hat, hat nun 8 078,523 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 440,36 GBP, da sich der Wert eines BT Group-Anteils am 12.11.2025 auf 1,79 GBP belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 44,40 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von BT Group bezifferte sich zuletzt auf 17,56 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at