FTSE 100-Titel Coca-Cola HBC-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Coca-Cola HBC von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Coca-Cola HBC-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Coca-Cola HBC-Anteile betrug an diesem Tag 28,16 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das Coca-Cola HBC-Papier investiert hätte, hätte er nun 355,114 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 103,69 GBP, da sich der Wert eines Coca-Cola HBC-Anteils am 24.11.2025 auf 36,90 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 31,04 Prozent angewachsen.
Zuletzt ergab sich für Coca-Cola HBC eine Börsenbewertung in Höhe von 13,35 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
