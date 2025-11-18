FTSE 100-Wert Coca-Cola HBC-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Coca-Cola HBC von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Coca-Cola HBC eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit Coca-Cola HBC-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Coca-Cola HBC-Anteile betrug an diesem Tag 15,99 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 62,539 Coca-Cola HBC-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 268,92 GBP, da sich der Wert einer Coca-Cola HBC-Aktie am 17.11.2025 auf 36,28 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 126,89 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Coca-Cola HBC eine Börsenbewertung in Höhe von 13,15 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at