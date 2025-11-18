Coca-Cola HBC Aktie
WKN DE: A1T7B9 / ISIN: CH0198251305
|Coca-Cola HBC-Investition im Blick
|
18.11.2025 10:03:39
FTSE 100-Wert Coca-Cola HBC-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Coca-Cola HBC von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit Coca-Cola HBC-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Coca-Cola HBC-Anteile betrug an diesem Tag 15,99 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 62,539 Coca-Cola HBC-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 268,92 GBP, da sich der Wert einer Coca-Cola HBC-Aktie am 17.11.2025 auf 36,28 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 126,89 Prozent angewachsen.
Zuletzt ergab sich für Coca-Cola HBC eine Börsenbewertung in Höhe von 13,15 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Coca-Cola HBC AGmehr Nachrichten
Analysen zu Coca-Cola HBC AGmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Coca-Cola HBC AG
|40,88
|-0,92%