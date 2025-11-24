Flutter Entertainment Aktie
WKN DE: A14RX5 / ISIN: IE00BWT6H894
|Lohnende Flutter Entertainment-Investition?
|
24.11.2025 10:04:16
FTSE 100-Titel Flutter Entertainment-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Flutter Entertainment-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Am 23.11.2020 wurde das Flutter Entertainment-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 169,07 USD. Bei einem Flutter Entertainment-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 59,147 Flutter Entertainment-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 21.11.2025 auf 193,31 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 433,73 USD wert. Mit einer Performance von +14,34 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Marktwert von Flutter Entertainment betrug jüngst 33,92 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Flutter Entertainmentmehr Nachrichten
|
10:04
|FTSE 100-Titel Flutter Entertainment-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Flutter Entertainment-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
20.11.25
|Freundlicher Handel: Anleger lassen FTSE 100 am Nachmittag steigen (finanzen.at)
|
17.11.25