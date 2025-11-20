WPP 2012 Aktie
WKN DE: A1J2BZ / ISIN: JE00B8KF9B49
|Index im Blick
|
20.11.2025 15:59:10
Freundlicher Handel: Anleger lassen FTSE 100 am Nachmittag steigen
Der FTSE 100 erhöht sich im LSE-Handel um 15:42 Uhr um 0,57 Prozent auf 9 561,68 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,722 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent schwächer bei 9 507,40 Punkten, nach 9 507,41 Punkten am Vortag.
Bei 9 507,40 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 9 584,97 Punkten den höchsten Stand markierte.
FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Minus von 1,41 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.10.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9 403,57 Punkten. Der FTSE 100 notierte noch vor drei Monaten, am 20.08.2025, bei 9 288,14 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 085,07 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 15,76 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 9 930,09 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 544,83 Punkten verzeichnet.
FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Halma (+ 12,80 Prozent auf 37,36 GBP), Airtel Africa (+ 4,26 Prozent auf 3,08 GBP), Flutter Entertainment (+ 3,13 Prozent auf 151,65 GBP), Melrose Industries (+ 2,85 Prozent auf 6,15 GBP) und Diploma (+ 2,78 Prozent auf 53,55 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil JD Sports Fashion (-2,74 Prozent auf 0,78 GBP), WPP 2012 (-2,42 Prozent auf 3,06 GBP), Vodafone Group (-2,35 Prozent auf 0,90 GBP), RS Group (-2,21 Prozent auf 5,54 GBP) und Fresnillo (-1,49 Prozent auf 23,74 GBP).
Die teuersten Unternehmen im FTSE 100
Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 31 239 733 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 238,581 Mrd. Euro.
FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Blick
2026 weist die 3i-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Legal General-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,32 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu WPP 2012 PLCmehr Nachrichten
|
17:59
|Donnerstagshandel in London: FTSE 100 letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
15:59
|Freundlicher Handel: Anleger lassen FTSE 100 am Nachmittag steigen (finanzen.at)
|
18.11.25
|Dienstagshandel in London: FTSE 100 beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
17.11.25