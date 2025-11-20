Freundlicher Handel: Anleger lassen FTSE 100 am Nachmittag steigen

Der FTSE 100 erhöht sich im LSE-Handel um 15:42 Uhr um 0,57 Prozent auf 9 561,68 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,722 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent schwächer bei 9 507,40 Punkten, nach 9 507,41 Punkten am Vortag.

Bei 9 507,40 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 9 584,97 Punkten den höchsten Stand markierte.

FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Minus von 1,41 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.10.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9 403,57 Punkten. Der FTSE 100 notierte noch vor drei Monaten, am 20.08.2025, bei 9 288,14 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 085,07 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 15,76 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 9 930,09 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 544,83 Punkten verzeichnet.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Halma (+ 12,80 Prozent auf 37,36 GBP), Airtel Africa (+ 4,26 Prozent auf 3,08 GBP), Flutter Entertainment (+ 3,13 Prozent auf 151,65 GBP), Melrose Industries (+ 2,85 Prozent auf 6,15 GBP) und Diploma (+ 2,78 Prozent auf 53,55 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil JD Sports Fashion (-2,74 Prozent auf 0,78 GBP), WPP 2012 (-2,42 Prozent auf 3,06 GBP), Vodafone Group (-2,35 Prozent auf 0,90 GBP), RS Group (-2,21 Prozent auf 5,54 GBP) und Fresnillo (-1,49 Prozent auf 23,74 GBP).

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 31 239 733 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 238,581 Mrd. Euro.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

2026 weist die 3i-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Legal General-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,32 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

