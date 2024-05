FTSE 100-Titel Haleon-Aktie: Über diese Dividende können sich Haleon-Anleger freuen

Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die Haleon-Dividendenauszahlung aus.

Bei der Hauptversammlung von FTSE 100-Papier Haleon am 08.05.2024 wurde für das Jahr 2023 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 0,06 GBP vereinbart. Damit wurde die Haleon-Ausschüttung im Vorjahresvergleich um 200,00 Prozent erhöht. Die Gesamtausschüttung von Haleon umfasst 388,00 Mio. GBP. So reduzierte sich die Haleon- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 85,53 Prozent.

Dividendenrenditeanpassung

Zum London-Schluss notierte die Haleon-Aktie am Tag der Hauptversammlung bei 3,28 GBP. Am heutigen Donnerstag, dem Ex-Dividende-Tag, erfolgt der Dividendenabschlag auf die Haleon-Aktie. Der Dividendenabschlag kann einen optisch negativen Einfluss auf den Haleon-Aktienkurs haben. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Anteilseigner. Das Haleon-Wertpapier verzeichnet für das Jahr 2023 eine Dividendenrendite von 1,87 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einem Zuwachs der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 0,73 Prozent.

Gegenüberstellung von Kursentwicklung und tatsächlicher Rendite

Innerhalb von 1 Jahr reduzierte sich der Aktienkurs von Haleon via London um 3,09 Prozent. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit 52,13 Prozent stärker zugenommen als der Haleon-Kurs.

Haleon-Dividendenausblick

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von FactSet von einer Steigerung der Dividende auf 0,06 GBP aus. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 1,93 Prozent zulegen.

Schlüsseldaten der Haleon-Aktie

Haleon ist ein FTSE 100-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 29,825 Mrd. GBP. Dividenden-Aktie Haleon besitzt aktuell ein KGV von 28,41. Der Umsatz von Haleon belief sich in 2023 auf 11,302 Mrd. GBP. Das EPS summierte sich derweil auf 0,11 GBP.

Redaktion finanzen.at