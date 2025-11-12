FTSE 100-Titel Haleon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Haleon-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Haleon-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Haleon-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Haleon-Papier letztlich bei 2,78 GBP. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 3 603,604 Haleon-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 11.11.2025 auf 3,75 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 499,10 GBP wert. Das kommt einer Steigerung um 34,99 Prozent gleich.

Haleon wurde am Markt mit 32,37 Mrd. GBP bewertet. Der Haleon-Börsengang fand am 18.07.2022 an der Börse LSE statt. Damals wurde der erste Kurs der Haleon-Aktie bei 3,33 GBP festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at