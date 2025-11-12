Haleon Aktie
WKN DE: A3DNZQ / ISIN: GB00BMX86B70
|Profitables Haleon-Investment?
|
12.11.2025 10:03:49
FTSE 100-Titel Haleon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Haleon-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Haleon-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Haleon-Papier letztlich bei 2,78 GBP. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 3 603,604 Haleon-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 11.11.2025 auf 3,75 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 499,10 GBP wert. Das kommt einer Steigerung um 34,99 Prozent gleich.
Haleon wurde am Markt mit 32,37 Mrd. GBP bewertet. Der Haleon-Börsengang fand am 18.07.2022 an der Börse LSE statt. Damals wurde der erste Kurs der Haleon-Aktie bei 3,33 GBP festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Haleon PLCmehr Nachrichten
|
12.11.25
|FTSE 100-Titel Haleon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Haleon-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
11.11.25
|Dienstagshandel in London: FTSE 100 zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
|
11.11.25
|FTSE 100-Handel aktuell: So bewegt sich der FTSE 100 aktuell (finanzen.at)
|
11.11.25
|Handel in London: FTSE 100 verbucht am Dienstagmittag Gewinne (finanzen.at)
|
05.11.25
|FTSE 100-Titel Haleon-Aktie: So viel hätte eine Investition in Haleon von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
03.11.25
|Verluste in London: FTSE 100 gibt am Montagnachmittag nach (finanzen.at)
|
31.10.25
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zum Ende des Freitagshandels in Rot (finanzen.at)
|
31.10.25
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 nachmittags schwächer (finanzen.at)